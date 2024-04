Pioli Milan, siamo al capolinea? Spunta il RETROSCENA sul futuro: ha saputo questa cosa

Pioli-Milan, la storia tra il tecnico e i rossoneri è ormai al capolinea: il derby potrebbe non bastare. Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’eliminazione per mano della Roma in Europa League potrebbe aver segnato definitivamente il rapporto tra Stefano Pioli e il Milan.

Un’eventuale vittoria nel derby di lunedì contro l’Inter potrebbe non bastare al tecnico che ha mancato l’ultimo obiettivo stagione avviandosi a concludere una stagione da ben zero titoli. La gara più importante dell’anno, per la società, era quella di ieri e l’esame è stato fallito. Ad oggi Pioli è lontanissimo dal Milan.