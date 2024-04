Pioli Milan, Di Stefano annuncia: «A fine stagione le parti si separeranno. Sul sostituto dico questo»

Pioli-Milan, Di Stefano ha parlato del futuro del tecnico rossonero: le parti si separeranno al termine della stagione

Ospite a Sky, Di Stefano ha parlato così di Pioli:

PAROLE – «Il futuro del Milan sarà diverso. Difficile non affrontare l’argomento nonostante il derby. La proprietà conferma come tutta la dirigenza sia compatta per le ultime giornate di campionato ma poi verrà fatta una valutazione generale. Pioli non ci sarà più il prossimo anno, nulla però è stato definito. Più tardi arriverà Cardinale, sarà domani al derby e incontrerà la dirigenza, in particolare Zlatan Ibrahimovic. Non va dimenticato quello che ha fatto Pioli, ha ancora un anno di contratto ma i cicli possono finire anche lasciandosi in buoni rapporti. Il derby è delicato, la squadra vuole interrompere la striscia negativa. Domani può essere l’occasione».