Pioli Milan, svelate le due condizioni per una permanenza in rossonero. Le ULTIME sul futuro dell’allenatore

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma non ancora certo di rimanere alla guida dei rossoneri.

Cardinale aveva espresso il suo dissenso, mentre Scaroni ha confermato la fiducia. In realtà per saperne di più del futuro di Pioli bisognerà attendere il derby di ritorno e il percorso dei rossoneri in Europa League.