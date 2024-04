Pioli Milan, quel club italiano è pronto a presentarsi in caso di addio ai rossoneri! Il punto sul tecnico e sul suo futuro

Futuro ancora incerto per Stefano Pioli al Milan? In collegamento con Sky Sport, il giornalista Massimo Ugolini spiega come il tecnico potrebbe finire con prepotenza nel mirino del Napoli per la prossima stagione.

UGOLINI – «Io terrei però, non tanto sullo sfondo, il nome di un altro allenatore: cioè Stefano Pioli. Dovessero separarsi le strade tra lui e il Milan, io credo che il Napoli possa fare un tentativo per lui. Perché? Stiamo parlando un allenatore che ha vinto lo scudetto, che è arrivato in semifinale di Champions League, che ha riportato il Milan in Champions ed è abituato a stare a certi livelli e a rapportarsi con certe dinamiche. Credo che possa essere un nome spendibile».