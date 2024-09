Pioli Milan, CLAMOROSA indiscrezione sul suo futuro: potrebbe finire in QUESTA PANCHINA di Serie A

Il futuro di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, potrebbe essere clamorosamente nuovamente in Serie A. Come riportato da Sportmediaset, infatti, potrebbe finire alla Roma in caso di separazione con De Rossi.

I giallorossi stanno vivendo un pessimo inizio di stagione con tre punti conquistati nelle prime quattro partite. Pioli, inoltre, ha già anche allenato nella città di Roma (sponda Lazio). Questa rimane – comunque – ancora un’ipotesi remota.