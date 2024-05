Pioli a DAZN: «Volevamo questa serata, Pulisic fenomenale. Futuro? Vi dico questo» Poi la battuta su Conceicao e la maglia di Leao

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Cagliari: tutte le dichiarazioni dopo il match a DAZN

Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo Milan Cagliari.

SULLA PARTITA – «Serata positiva, la volevamo. La prestazione non è stata eccellente, ma la serata è stata importante. Il fatto che nelle ultime avevamo perso un po’ di energie e non vincevamo da tempo. Chi ho lasciato fuori era chi ha giocato di più perché non erano in condizioni ottimali, ovviamente non erano contenti di non iniziare ma poi sono entrati molto bene. Non ho mai avuto dubbi sulla serietà dei miei giocatori».

ACQUISTO CHE L’HA STUPITO – «Secondo me Pulisic è un giocatore fenomenale, per la qualità delle scelte. Quando l’ho incontrato in estate su Zoom ho avuto percezioni positive e poi ho trovato migliore di quello che pensavo ma anche giocatori come Loftus-Cheek e Reijnder. Non è facile arrivare e giocare in Italia, sono stati ottimi acquisti che faranno bene col Milan».

SUL FUTURO – «Non ci siamo ancora parlati con il club, non è ancora questo il momento di parlare di altre cose».

SU RANIERI – «Ranieri è un grande, un esempio per noi allenatori. Quando lo incontro mi fa piacere».

LEAO CHE ESULTA MOSTRANDO MAGLIA CONCEICAO – «Non l’avevo visto, sennò non lo facevo entrare (ride ndr). Sono contento per Rafa, scegliere un giocatore invece di un altro non deve essere sempre vista come una penalizzazione. Sono contento che abbiano reagito bene, è stata una bella serata. Il secondo posto è vicino ma ancora non così sicuro, dovremo fare i punti che mancano nella trasferta di Torino».