Pioli ha scelto per Milan Atalanta: una NOVITÀ a centrocampo rispetto al Rennes

Pioli ha scelto per Milan Atalanta: una NOVITÀ a centrocampo rispetto alla sfida contro il Rennes. Le ultime sulla formazione

Manca sempre meno all’inizio di Milan Atalanta e Pioli sembra aver risolto anche gli ultimi dubbi di formazione.

A centrocampo tornerà dal primo minuto Loftus-Cheek che non era partito titolare contro il Rennes. Vicino a lui dovrebbero agire Bennacer, in vantaggio su Adli, e Reijnders. L’inglese ha cominciato benissimo questo 2024 e vorrà essere decisivo anche in questo importante match di Serie A.