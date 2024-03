Pioli Milan, il tecnico ha il futuro nelle sue mani: conferma certa se... Le condizioni

Pioli Milan, il tecnico ha il futuro nelle sue mani: conferma praticamente certa se… Le condizioni imposte dal club

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2025 ma sul quale inciderà ovviamente questo intenso finale di stagione.

Il tecnico avrebbe il futuro nelle sue mani: nel caso in cui raggiungesse la finale di Europa League e confermasse il secondo posto in campionato sarebbe praticamente certo della conferma. Sarebbe difficile per la società, con uno scenario di questo tipo, cambiare.