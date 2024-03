Pioli via dal Milan? Una stagione ancora salvabile, ma può pagare questo sconto: la RIVELAZIONE di Fabio Ravezzani

Il giornalista e direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha parlato in esclusiva a Milannews24. Le dichiarazioni sul futuro del tecnico rossonero Pioli.

PAROLE – «Il Milan ha toppato in Coppa Italia, ha fatto un percorso discreto in Champions, ci stava non passare i gironi date le avversarie, ed è secondo in campionato. Io non credo che all’inizio della stagione si potesse prevedere un Milan che vincesse scudetto e Champions, questo per dire che il lavoro di Pioli mi sembra discreto, sufficiente tale da permette di andare avanti ancora un anno. Poi se venisse eliminato dalla Roma, dovremmo correggere certi giudizi. Io vedo come problema per Pioli uno stato di saturazione di gran parte della tifoseria. Non perdonano i derby persi, non perdonano certe delusioni che ci sono state in avvio di campionato e allora diventa difficile andare avanti con un allenatore che magari non ha grandi colpe ma è inviso ad una grande parte della tifoseria. La vera grande colpa di Pioli sono i troppi derby persi che hanno fatto sembrare il Milan nettamente come la seconda squadra di Milano, questa è una colpa grave ma se poi guardiamo i risultati nel complesso non mi sembrano così gravi».

