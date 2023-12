Pioli Milan, la stagione peggiore della sua era in rossonero: i dati in costante declino dell’allenatore del Milan

Il 2023 è stato uno degli anni più difficili per il Milan di Pioli.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che mostra come i dati di questa stagione siano i peggiori rispetto alle altre 3 in rossonero. Inoltre, ogni anno i dati sono in declino come per esempio la distanza dal primo posto dopo 15 giornate.