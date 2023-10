Pioli miglior allenatore della storia del Milan: il dato IMPRESSIONANTE sulla media punti

Un’analisi sulla media punti premia Stefano Pioli come il miglior allenatore della storia del Milan: questo il dato clamoroso

Stefano Pioli è il miglior allenatore della storia del Milan. Una frase un po’ forte da dire, per il confronto tra i trofei vinti dal tecnico rossonero finora (lo scudetto di due anni fa) ed altri mostri sacri che hanno scritto la storia del club come Capello, Sacchi e Ancellotti. Eppure, in base alla media punti per partita è proprio così.

Ad evidenziarlo è calciomercato.com, che sottolinea come l’attuale allenatore dei rossoneri abbia una media spaventosa di 2,13 punti a partita: nessuno meglio di lui, se non Lajos Czeizler (tecnico rossonero tra il 1949 ed il 1952) che ha la sua stessa media punti. Superati dunque i vari Capello e Sacchi, fermi rispettivamente alle medie punti di 2,01 e 1,95.