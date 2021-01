Pioli: «Mandzukic insieme ad Ibra? Nella mia testa c’è questa possibilità»

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato del nuovo acquisto Mario Mandzukic

Stefano Pioli ha parlato del nuovo acquisto Mario Mandzukic in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Si è inserito subito, è uno che ha mentalità moderna ed europea. Da questo punto di vista zero problemi. Fisicamente sta molto bene, il ritmo partita è diverso ma è molto voglioso. O lo teniamo fuori per un po’ o lo mettiamo dentro per accelerare e provare qualche movimento, penso seguiremo quest’ultima strada e sarà pronto. Domani sarà convocato.»

«Giocare insieme ad Ibra? Sarà una possibilità, chiaro che Mario è appena arrivato, deve trovare ritmo. Nella mia ottica è arrivato per giocare insieme a Zlatan. Le situazione determineranno le scelte, ma sono aperto ad ogni soluzione. Lo proveremo».