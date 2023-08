Pioli: «Leao? Vorrei che facesse qualche rincorsa in meno»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino ha parlato del percorso di crescita di Rafael Leao

LE PAROLE – «Ogni anno fa uno step, sta lavorando in maniera continua. Vorrei che facesse qualche rincorsa in meno per prendere subito posizione quando attacchiamo».

