Pioli: «La squadra sta crescendo, ma dobbiamo…». Il mister analizza pregi e difetti di questo Milan, citando Rebic e Leao

Da Rebic a Leao, passando per De Ketelaere. Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Calcio Club, ha parlato del gioco della sua squadra: un Milan che deve essere più rapido e a volte forza troppo con la profondità.

GIOCO DELLA SQUADRA – «Quest’anno rispetto alla passata stagione con i mediani stiamo accorciando meno, concediamo il primo passaggio e dobbiamo migliorare in questo. Dobbiamo essere più rapidi ad accorciare. Abbiamo inserito un trequartista più offensivo come De Ketelaere, a volte abbiamo giocato con Rebic e Leao esterni, siamo stati più offensivi. A volte abbiamo forzato la profondità, questo non mi piace molto. Dobbiamo dominare di più le partite palleggiando di più nella metà campo avversaria, questo è sicuramente un obiettivo. La squadra sta crescendo, è normale che a volte si commettano degli errori. Abbiamo la possibilità di migliorare».