Pioli: «Ibra importante per la nostra crescita, Leao lo vedo esterno»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Sky il match di Serie A di questa sera contro l’Atalanta

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta di questa sera dei rossoneri contro l’Atalanta. Queste le sue parole a riguardo:

Sul’espulsione del medico – «Tutti dobbiamo lottare e ringhiare contro una squadra forte, gli sarà scappata una parola, può capitare».

Sulla prestazione – «Mi aspettavo che tenessimo botta contro una formazione in forma come l’Atalanta, siamo sempre stati in partita e abbiamo cercato di vincere fino alla fine».

Sul rinnovo – «Sono strafelice per il rinnovo, ma sono sempre stato sereno e concentrato sulle partite. L’ho fatto fino al 2 agosto e lo farò anche il 20 quando riprenderemo. Ora pensiamo a queste due partite, poi ci riposeremo un po’. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo facendo, ma se avremo occasione miglioreremo»

Su Ibrahimovic – «Io credo che l’apporto di Zlatan alla squadra sia evidente, mi auguro di poter lavorare ancora con lui. Ci sono però delle situazioni da mettere sul piatto. Credo che lui e il club non si siano ancora parlati e lo faranno presto. Prima non c’era la certezza su chi fosse l’allenatore perciò i discorsi sono stati rimandati. Un centravanti da 25 gol? Chi non lo vorrebbe, tutti i giocatori sono cresciuti ma l’arrivo di Ibra è stato molto importante».

Su Leao – «Giusto avere delle aspettative alte perché ha un potenziale enorme, sta crescendo sicuramente e quest’anno lo aiuterà tantissimo in vista della prossima stagione. In allenamento fa molto meglio di quello che mostra in partita: oggi è entrato bene in partita, ma può fare di più. Per me rimane un attaccante esterno».

Sul rinnovo – «Ho festeggiato a cena con lo staff e con i miei agenti. Ho pagato io perché il contratto è alto».