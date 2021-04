Pioli: «Hauge? Dipenderà da lui. I mezzi ci sono per risolvere»

Pioli ha parlato al termine del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni, in particolare su Hauge

Pioli a MilanTV al termine di Milan-Sampdoria: «Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, anche se potevamo farlo con Kessiè nel finale. Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo giocato con poco ritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi.»

SULLA GARA- «La Samp ha giocato nello stesso modo in cui ha giocato all’andato. Oggi c’era meno ritmo, abbiamo favorito la loro difesa che era ben piazzata. Oggi faccio fatica ad essere contento, la prestazione doveva essere diversa, c’erano tutte le situaazioni giuste per giocare con più intensità e qualità. Questo ci deve rendere delusi e amareggiati, ora dobbiamo dimostrare di poter ripartire subito bene».

SU HAUGE- «Hauge? Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la squadra. Lo aiuterà a prendere convinzione nei propri mezzi.