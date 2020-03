Pioli: è il tecnico giusto per il Milan, ma Gazidis non è convinto

Pioli: il futuro resta ancora un’incognita, il Milan vorrebbe puntare su Rangnick ma non ci sono trattative in atto con Gazidis

Non è chiaro il destino che aspetta il tecnico dei rossoneri. La panchina nonostante la quarantena, è bollente. Che dire, la società non è sicura al 100% che possa essere la persona giusta e per la prossima stagione, l’obiettivo resta Rangnick.

Rangnick: a oggi la trattativa è ferma, prima la salute poi il campo

Il tecnico ha parlato con la società, ma a oggi non ci sono reali trattative avanzate in atto per un suo arrivo il prossimo anno. Bisognerà capire gli obiettivi di Elliott, ancora oggi un mistero.