Pioli ha le idee chiare sull’Europa League: «Vogliamo essere l’eccezione in questo». Le parole del tecnico rossonero

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa gli obiettivi da ottenere in questa seconda parte di stagione.

COMPETITIVI SU DUE FRONTI – «Dobbiamo pensarlo. Il nostro obiettivo è questo. Lo era in Champions ma non ci siamo riusciti, ora vogliamo andare fino in fondo in Europa League. Stiamo sfruttando ora questo solo impegno settimanale, ma vogliamo essere competitivi in due. L’Europa League è competitiva per le avversarie e per l’impegno del giovedì, noi vogliamo essere l’eccezione anche in questo».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA