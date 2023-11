Pioli sotto esame, la vittoria col PSG non basta: cosa succede in caso di ko a Lecce

Pioli resta sotto esame, la vittoria in Champions League col PSG non basta: cosa succede in caso di ko a Lecce

La crisi non è ancora stata lasciata definitivamente alle spalle e in un certo senso la panchina di Pioli non è ancora così salda come un tempo.

Come riportato dal Corriere dello Sport il tecnico del Milan sarebbe infatti ancora sotto esame: una serata di fuochi d’artificio calcistici non può bastare per cancellare definitivamente i ritardi accumulati in campionato e in Champions. Ecco perchè la sfida di oggi a Lecce può diventare un altro bivio importante.