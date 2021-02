Pioli, equilibrio non perfetto al termine della gara: la sua bilancia

Pioli ha commentato la vittoria ottenuta oggi nel match di Europa League contro lo Stella Rossa che settimana prossima sarà al Meazza

Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio rimediato oggi dal Milan contro lo Stella Rossa. Queste le parole del tecnico rossonero:

SULLA GARA- «Non mettiamo di mezzo la voglia quando non ce n’è bisogno. Non abbiamo avuto la qualità di fare il terzo gol. Usciamo dal campo con una non vittoria che avremmo meritato ma soprattutto in superiorità numerica avremmo dovuto fare qualcosa in più. La partita l’abbiamo fatta, abbiamo avuto situazioni positive ma abbiano anche concesso qualcosina».

RISULTATO POSITIVO- «Era la partita giusta ma non siamo stato in grado di sfruttare la superiorità numerica. Rimane un buon risultato in vista della gara di ritorno ma ci penseremo più avanti. Il 2-2 in trasferta non è quasi positivo, è positivo».