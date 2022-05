Pioli elogia Maignan: ecco le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli in conferenza stampa ha elogiato il suo portiere, Mike Maignan. Ecco le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli in conferenza stampa, al termine di Milan-Fiorentina, ha elogiato il suo portiere Mike Maignan. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Credo che Maignan sia stato il migliore in campo non solo per la parata ma per come ha giocato con la palla. Adesso in Italia solo il portiere ha un pò più di tempo e ha fatto delle scelte ottime. Il fatto di non subire gol dipende dalla nostra dedizione e dalla voglia di non mollare mai. Davanti non facciamo tantissimo gol ma sappiamo che abbiamo le qualità per trovare la stoccata vincente»

