Saelemaekers Milan, le dichiarazioni dei giorni scorsi rilasciate alla Gazzetta

Saelemaekers, esterno del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: tanti i temi toccati dal belga. Le dichiarazioni

Un volto familiare, eppure nuovo di zecca. Alexis Saelemaekers è tornato a Milanello, non come un nuovo acquisto, ma come un ritrovato protagonistadopo due anni in prestito tra Bologna e Roma. Le sue parole, rilasciate nei giorni scorsi in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport da Singapore e pubblicate questa mattina sulla rosea, risuonano come una dichiarazione d’amore e d’ambizione. Il talentuoso esterno belga, fortemente voluto dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri e con il benestare del nuovo direttore sportivo Igli Tare, è determinato a rimanere e a lasciare il segno con il Diavolo.

L’Amore per il Milan e la Voglia di Vincere

Saelemaekers non usa mezzi termini: il Milan è casa sua. “Sono felice. Il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi, all’ambiente sono rimasto affezionato. Questa è la mia seconda casa,” ha dichiarato con emozione. Un sentimento che, a quanto pare, è ampiamente ricambiato dai sostenitori rossoneri. “La gente ha notato che amo questa maglia, che dopo due anni lontano sono migliorato ma ho la stessa voglia di aiutare il Milan. Fossi rimasto qui nella mia comfort zone, non sarei cresciuto.”

Il suo ritorno non è un semplice rientro, ma un ritorno con obiettivi chiari e ambiziosi. “Il mio sogno è vincere altri trofei con il Milan. Sono tornato a casa per questo. Individualmente vorrei avere lo stesso rendimento dello scorso anno, giocare tante partite e aiutare la squadra a vincere.” Una dichiarazione che sottolinea la sua maturazione e la sua determinazione a essere un elemento chiave per il futuro rossonero.

L’Era Allegri e le Aspettative per la Champions

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è stato un fattore determinante per la permanenza di Saelemaekers. Il tecnico livornese ha spinto molto per trattenerlo, e Alexis non nasconde la sua ammirazione. “È un allenatore che ha vinto tanto e sa di cosa c’è bisogno per vincere,” ha affermato il belga. “Lo scorso anno il Milan ha attraversato un periodo brutto e stiamo facendo ciò che ci chiede il nuovo tecnico per ottenere grandi risultati.”

E quali sono questi grandi risultati attesi? Saelemaekers risponde con pragmatismo: “Tornare in Champions, ma pensiamo una partita alla volta. Fare più punti possibili. Sempre con i piedi per terra.” Un approccio cauto ma determinato, che riflette la mentalità voluta da Allegri per la nuova stagione.

Un bel dilemma per il tecnico sarà trovare la posizione ideale in campo per Saelemaekers, vista la sua straordinaria versatilità. “In carriera ho giocato in diverse posizioni: mi manca solo fare il difensore centrale ma non ho il fisico (ride, ndr). Da bambino sono stato addirittura in porta! Nelle giovanili dell’Anderlecht chiedono a tutti i ragazzi di saper giocare in ogni posto. In Belgio ho fatto il terzino destro, come successo al Milan una volta; al Bologna l’attaccante esterno a sinistra… Mi adatto e se posso aiutare la squadra, sono felice.” Questa polivalenza sarà sicuramente un’arma preziosa per Allegri.