Conferenza stampa Pioli: «Dicevano che giocavamo meglio senza tifosi: che assurdità!»

Stefano Pioli, dopo la vittoria del suo Milan contro la Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Fiorentina. Le sue parole:

ULTIMI MINUTI: «Sono rimasto lucido come la mia squadra, ho fatto anche dei cambi a livello posizionale. I miei ragazzi sono stati bravi. Abbiamo vinto perchè abbiamo meritato».

PARAGONE CICLISTICO: «I ciclisti quando sono in salita non guardano mai la vetta ma guardano la ruota altrimenti si spaventano. Dobbiamo continuare così perchè stiamo facendo molto bene e dobbiamo pensare partita per partita».

IBRA E IL DOLORE PER RAIOLA: «Ho parlato poco con Zlatan perchè ho molto rispetto per questi momenti. Ibra è sensibile, molto buono anche se vuole dare un’immagine diversa. Sta vivendo un momento delicato ma sono situazioni private. Sono contento sia entrato bene e abbia dato il solito contributo».

MAIGNAN: «Credo che Maignan sia stato il migliore in campo non solo per la parata ma per come ha giocato con la palla. Adesso in Italia solo il portiere ha un pò più di tempo e ha fatto delle scelte ottime. Il fatto di non subire gol dipende dalla nostra dedizione e dalla voglia di non mollare mai. Davanti non facciamo tantissimo gol ma sappiamo che abbiamo le qualità per trovare la stoccata vincente».

STEP MENTALE: «Credo che la squadra stia crescendo tantissimo dal punto di vista mentale, superiamo le difficoltà che gli avversari ci mettono di fronte pur essendo molto giovani. Sappiamo che se ci credi, se hai qualità, se hai la ferocia giusta poi le partite le vinci».

TIFOSI: «I tifosi sono stati fantastici, nel secondo tempo dove più passava tempo e non fai gol la pressione la senti e loro ci hanno aiutato tantissimo. Mi ricordo quando dicevano che giocavamo meglio senza tifosi: noi siamo più forti con loro al nostro fianco. Vogliamo cercare di dare loro tutte le gioie possibili. Tra mezzora faccio la doccia e poi vado a riposare».

RISULTATO IMPENSABILE: «Il gradino che stiamo riuscendo a scavallare è quello della mentalità e lo stiamo facendo con una mentalità difficile da credere ma grazie all’aiuto di tutti stiamo facendo qualcosa di importante».