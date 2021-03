Pioli elogia Kessiè: «Può fare tutto, l’altra sera l’ho messo trequartista»

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli, il tecnico Stefano Pioli ha elogiato Franck Kessiè

Franck Kessiè è sempre più insostituibile per Stefano Pioli, il quale si gode il centrocampista ivoriano. Ecco le sue parole sul “Presidente” nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli.

«I meriti della sua crescita sono tutti suoi. Ha avuto un rendimento ed un applicazione giornaliera che in passato non so se aveva. In campo oltre alle sue qualità fisiche è sempre pronto ad aiutare il compagno e fare la cosa giusta. Con le qualità che ha può fare tutto, l’altra sera l’ho messo a fare il trequartista nel finale. Deve continuare, ha ancora l’età per crescere. Sta mettendo insieme delle prestazioni di altissimo livello, è un giocatore importante.»