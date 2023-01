Pioli a Sky: «Primo passo importante»

Stefano Pioli ha parlato a Sky nel post partita di Salernitana Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

«Una bella partita ma ci sono situazioni che possiamo sviluppare meglio. Non abbiamo avuto la capacità di chiuderla definitivamente. Era importante vincere. Sapevamo di aver lavorato bene. Oggi ho visto una squadra attenta e brava in verticale. E’ il primo passo verso appuntamenti importanti»

Sulla prestazione – «Le esperienze negative ti fanno capire cosa non funziona. Le amichevoli non ci avevano soddisfatto e abbiamo corretto. Poi ritrovare giocatori di spessore ci ha dato qualcosa in più. Possiamo affrontare ogni partita con convinzione. Le difficoltà ci sono ma vogliamo fare tanti punti»

Sullo Scudetto – «La corsa la facciamo con noi stessi. Ripartiamo con una vittoria. Sappiamo che affrontiamo settimane importanti, ci giocheremo tanto e dovremo fare un ottimo lavoro»

Sui gol subiti – «Stiamo subendo troppi gol su cross. E’ uno di quegli aspetti in qui dobbiamo migliorare. Quello di oggi era un gol evitabile»

Su Leao – «Vedo in lui convinzione e felicità di stare qui. Gli dico sempre che il suo percorso di crescita con noi non è terminato. Oggi ha fatto una partita con un atteggiamento che deve essere così. Giocando così diventerà presto un campione. Ha lavorato con continuità e attaccato in profondità. Ha lavorato con la squadra e per la squadra. Deve continuare così. Deve stare insieme a noi perché stiamo bene e vogliamo crescere insieme»

Su De Ketelaere – «Mi è piaciuto oggi. Fisicamente sta meglio. Il Mondiale lo ha aiutato ad allenarsi bene e anche a rifiatare mentalmente. Sono sicuro delle sue qualità. Non voglio ripetere le stesse cose ma sono pochi mesi che è con noi e ha affrontato tanti cambiamenti. Ricordiamoci Tonali quanto ci ha messo. E’ in crescita e presto ci darà grandi soddisfazioni»