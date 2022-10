Pioli a DAZN: «Chelsea messo da parte, ecco perché ho scelto Adli». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli ha parlato a DAZN prima di Verona-Milan.

CHELSEA – «Ci ha dato grande motivazione, stasera è un’altra partita. È troppo importante affrontarla al meglio, abbiamo messo da parte quella gara».

ADLI – «Non gli mancava niente, bisogna dare ai ragazzi il tempo di adattarsi al nuovo ambiente, lavoro, cultura. Lui è sempre stato molto attento e disponibile, credo che stasera possa essere importante e per questo l’ho schierato»

RUOLO – «Giocherà da centrocampista avanzato, è definito anomalo ma sa fare tutto. Va in profondità, gioca tra le linee e manda in porta in compagni. Con un avversario molto aggressivo lui può trovare la giocata nello stretto».

GIROUD INSOSTITUIBILE – «Nessuno e irrinunciabile, solo il gioco di squadra lo è. Olly sta bene ma come stanno meglio Origi e Rebic che presto potranno giocare dal primo».