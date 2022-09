Pioli: «Milan da sufficienza, con la Dinamo peso importante». Le dichiarazioni del tecnico del Milan

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Salisburgo-Milan.

PAREGGIO – «Un buon risultato con una prestazione sufficiente ma non di alto livello. Se non metti qualità nelle giocare e ritmo va così. Loro sono partiti meglio, noi poi ci siamo ripresi ma volevamo la vittoria e potevamo fare meglio. Oggi abbiamo fatto fatica sulle seconde palle e loro ripartivano con velocità e qualità col loro tridente. Noi siamo stati pericolosi alla fine ma non lucidi dal punto di vista tecnico».

PRESTAZIONE – «È mancata velocità nella costruzione, nel giro-palla, quando ci siamo riusciti abbiamo creato situazioni pericolose. E potevamo essere più compatti per recuperare più palloni nella loro metà campo per vincere la partita».

DIFFICOLTA’ – «Abbiamo subito le loro ripartenze e non siamo stati bravi nelle transizioni negative. Loro non hanno pressato così tanto, siamo stati noi a sbagliare un po’ troppo».

TONALI – «Volevo creare superiorità numerica sulla fasce, ma non ha giocato da esterno».

GIRONE – «Mi ha sorpreso la vittoria della Dinamo. Questo ci deve insegnare che nel calcio non ci sono partite scontate. Il Salisburgo è un buona squadra. La prossima partita contro la Dinamo Zagabria avrà già un peso importante».

CAMBI – «Sono entrati bene. Dest è arrivato da poco, deve conoscere ancora il nostro gioco. Ha però delle belle qualità. Origi ha avuto un’estate difficile, ha bisogno di giocare e di minuti. Pobega ci ha messo le sue caratteristiche, cioè fisicità e inserimenti. Sono soddisfatto, con così tante partite abbiamo bisogno di tutti».