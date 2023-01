Pioli a Sky: «Mi fido dei miei, abbiamo le qualità per vincere»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Salernitana Milan. Ecco cosa ha detto

«Sappiamo l’importanza della partita, quanto sarebbe importante riprendere il cammino con i tre punti, pensiamo di essere pronti. Alternative? Non c’è solo De Ketelaere, c’è anche Adli vedremo a partita in corso, sarà importante l’apporoccio. Mi fido dei miei, non li cambierei con nessun altro, so quanta forza hanno, abbiamo le qualità per vincere oggi»