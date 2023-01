Pioli a Mediaset: «La sconfitta fa male, avremo la forza di reagire»

Pioli è intervenuto a Mediaset nel post partita della Supercoppa tra Milan e Inter. Ecco le sue parole

abbiamo commesso troppi errori, è diventata una partita complicata, abbiamo provato a riaprlirla ma abbiamo fatto troppo poco per far meglio

non siamo abituati a commettere questi errori, non stiamo vivendo il nostro momento migliore, si riaprte lavorando meglio, è una sconfitta che ci fa male, la stagione è lì che ci aspetta, dobbiamo tornare a giocare come sappiamo

Conosco le qualità dei miei giocatori non mi aspettavo questa prestazione, facciamo fatica a reagire ad un errrore, non agiamo da squadra.

Theo Hernandez? Non parlerei di atteggiamento. Credo non sia giusto puntare il dito sul singolo, dobbiamo ritrovare l’armonia

Ci sono tante situazione in cui dobbiamo lavorare meglio. Ci vuole molta più attenzione. Possiamo puntare su questo, avremo la forza di reagire

Assenza Maignan? Non credo sia questione del singolo portiere, potevamo fare dei movimenti più precisi nel muoverci senza palla