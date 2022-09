Pioli a Milan Tv: «La squadra mi è piaciuta, ora il Napoli»

Stefano Pioli è intervenuto a Milan Tv nel post match Champions tra Milan e Dinamo Zagabria. Le parole dell’allenatore

Sulla prima vittoria interna in Champions: «Ci mancava questa casella di una vittoria in casa in Champions League. L’anno scorso non ci eravamo riusciti quindi eravamo molto motivati. Abbiamo sempre comandato la partita rischiando poco. Avrei preferito qualche gol in più e non subirlo. Tante cose positive ma come sempre qualcosa da aggiustare. È giusto che sia così per il periodo stagionale che stiamo vivendo»

Sull’atteggiamento: «La squadra mi è piaciuta nell’approccio e nella voglia di fare la partita. Abbiamo giocato con personalità e con la mentalità giusta. La squadra sta giocando con maturità, soffre, lotta. Ha un’identità tattica, ha un’anima. Partita dopo partita, allenamento dopo allenamento dobbiamo crescere ancora se possiamo farlo»

Sul prossimo impegno contro il Napoli: «Anche il Napoli sta giocando stasera. Sta facendo molto bene e siamo anche noi una grande squadra. Avremo la possibilità di giocar bene questa partita, con qualche assenza, ma abbiamo le caratteristiche giuste per mettere in campo una squadra competitiva»