Pioli a Dazn: «Abbiamo mancato troppe occasioni prima e dopo la Champions». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli. Ecco le parole del tecnico rossonero:

RICAMBI – «Non sento la mancanza. Abbiamo pareggiato con i titolari contro la Salernitana. Nel primo tempo abbiamo avuto poche occasioni, ma abbiamo sbagliato due gol con Rebic e Origi. Volevamo vincere, ma io ho rivisto una squadra che mi piace. In salute e in forma. Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, ma abbiamo giocato con spessore per tutta la gara. Ci sono tante cose positive, ma anche cose che si possono migliorare. Abbiamo mancato troppe occasioni prima e dopo la Champions. Sono tre che ci riescono: Napoli, Bayern e Benfica. Noi ci stiamo provando»

EMPOLI – «Volevano controllare la partita. Secondo me quelle volte che abbimao verticallizato abbiamo avuto due occasioni importanti. Abbiamo fatto fatica a trovare i trequartisti. Origi doveva andare in profondità più al centro del campo».

MODULO – «Dipenderà da noi, da quello che vogliamo fare e proporre. Credo che abbiamo fatto buonissime partite anche a tre, lo si dimentica troppo velocemente. Andiamo avanti con i nostri principi, poi dopo giocare a 4 o a 3 non ci cambia tanto, siamo abituati a cambiare molto per essere più imprevedibili. Sono molto tranquillo da questo punto di vista, ho giocatori che capiscono le scelte che facciamo e dove vogliamo arrivare».

CHAMPIONS – «Credo che rispetto a domenica sarà una partita completamente diversa, abbiamo meritato di vincere a Napoli e abbiamo dimostrato che ne avevamo più bisogno di loro. Perché in campionato se non avessimo vinto a Napoli sarebbe diventata una situazione di classifica sicuramente non delle migliori. Loro probabilmente non hanno affrontato la partita con la nostra stessa determinazione, la stessa cattiveria agonistica. Questo chiaramente non succederà mercoledì, un po’ perché li abbiamo battuti una settimana fa e poi perché in Champions League le motivazioni saranno al massimo per entrambe le squadre».

OSIMHEN – «Avevamo preparato la partita pensando che giocasse Osimhen. Ha caratteristiche particolari, teniamo conto delle caratteristiche degli avversari. Il Napoli ha grandi qualità, dovremo essere preparati ad essere precisi in tante situazioni».