Pioli difeso da De Rensis: «Non va criticato, le somme si tirano a fine anno». Le sue parole a Sportitalia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, De Rensis ha parlato così di Stefano Pioli. Le sue parole sull’allenatore del Milan.

DE RENSIS – «Pioli non va criticato, poi qualcosa si potrà dire in futuro ma per ora ci vuole sostegno e capire le vere qualità delle squadre. Le somme si tireranno a fine anno»