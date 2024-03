Pioli a Dazn: «Ecco come sta Theo. Leao mi ha detto una cosa stamattina»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Lazio di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Stefano Pioli a Dazn prima di Lazio Milan.

COME STA THEO HERNANDEZ – «Sta bene, è una botta. Non ha finito l’allenamento ieri ma oggi è in grado di giocare dall’inizio».

INIZIO DI UN GRAN FINALE DI STAGIONE OGGI – «Tutte le partite sono importanti, è sbagliato pensare all’Atalanta perché stasera sarà un’altra partita. Dobbiamo mettere in campo una bella prestazione perché abbiamo bisogno di punti in campionato».

COSA GLI HA DETTO LEAO – «Stamattina mi ha detto che stava bene ma la partita comincia tra poco».