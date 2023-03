Pioli a Dazn: «Abbiamo preso un gol evitabile»

Stefano Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Salernitana. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

«Si poteva giocare meglio, abbiamo preso un gol evitabile, con maggiore comunicazione si poteva evitare. Poi potevamo anche seganare ma non ci siamo riusciti.Abbiamo controllato la partita, poi come abbiamo mollato un attimo abbiamo subito gol»

«Giroud? L’ho tolto perchè secondo me non era blillante poi avevo in panchina tre giocatori freschi vogliosi»

«Si può esssere solidi sia a tre a quattro. Dipenderà dalla nostra condizione e da chi affronteremo»