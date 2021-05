Pioli, da Nainggolan a Simeone: l’allenatore sfida coloro che ha lanciato

Stefano Pioli incontrerà contro il Cagliari tanti ex giocatori che lui stesso ha lanciato nel campionato italiano

Stefano Pioli ritroverà tanti suoi “figli” calcistici nella sfida di domenica contro il Cagliari. Il tecnico rossonero ha un rapporto speciale con tanti giocatori attualmente in rossoblù. Il “Cholito” Simeone ad esempio, che sotto la sua guida ha segnato ben 20 gol tra il 2017 ed il 2019, mai così tanti con un altro allenatore. Oppure Radja Nainggolan, che i suoi primi gol in Italia li fece al Piacenza nella stagione 2008/09, con Pioli in panchina. Per non dimenticare il giovane Riccardo Sottil, che l’attuale tecnico rossonero fece esordire in Serie A due anni fa.

Tanti ricordi dunque per lui che si appresta ad affrontare un Cagliari che sempre gli ha portato bene. I sardi sono infatti la formazione contro cui l’allenatore del Milan ha registrato più successi in Serie A, ben 10 su 18 gare.