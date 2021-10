Pioli contro il Bologna: il tecnico vuole mettere la quinta

Stefano Pioli pronto ad affrontare il suo passato rossoblu puntando alla quinta vittoria contro il Bologna. Il dato

Stefano Pioli ritrova il suo passato. Quel Bologna, infatti, che nel lontano triennio 2011-2014 lo ha allenato, venendo esonerato nella stagione della Serie B. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero vuole mettere la quinta questa sera per due motivi.

Difatti, in caso di vittoria, per Pioli sarebbe la quinta vittoria su cinque incontri contro il Bologna, da quando è allenatore del Milan. Inoltre, metaforicamente parlando metterebbe la quinta marcia per il sorpasso ai danni del Napoli, almeno per una notte.