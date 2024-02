Pioli, CONFESSIONE sui suoi esoneri: «Li ho sfruttati per capire questo». Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del Napoli dopo l’esonero di Inzaghi con la Salernitana.

ESONERO INZAGHI – «A Pippo auguro il meglio, rincuorandolo che capita a tutti. Quasi tutti gli allenatori sono stati esonerati. Immediatamente hai delusione, frustrazione per non finire il lavoro, ma li ho sfruttati con lucidità per capire dove avevo fatto bene e dove dovevo migliorare. Spesso le situazioni ti fanno male all’inizio e poi ti aiutano a crescere. Pippo ama il calcio, ha fatto bene, gli esoneri non significano che non hai fatto un buon lavoro. Ognuno di noi vive dinamiche particolari, che da fuori non possono essere giudicate».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI