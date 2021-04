Pioli: c’è comunque da portare a casa un risultato, poi si vedrà

Pioli, in tutto questo fracasso di dichiarazioni c’è chi continua a lavorare sul campo con l’obiettivo Champions

In tutto questo fracasso di dichiarazioni c’è chi continua a lavorare sul campo, desideroso di affrontare il Sassuolo per depennare un altro ostacolo. Stefano Pioli ha fatto capire alla squadra che non è il momento di farsi distrarre da temi extra calcistici.

Non si saprà come andrà a finire la disputa tra Uefa e club secessionisti, quindi bisogna portare a casa il quarto posto. Poi si vedrà, ma la professionalità spinge il gruppo rossonero a continuare la marcia per non avere rimpianti di nessun tipo.

Un clima surreale a cui l’allenatore rossonero sembra essere ormai vaccinato. Già l’anno scorso, con Rangnick ad un passo dalle firme per ricostruire la rosa, Pioli diede il meglio di sé trasformando il Milan in una squadra compatta e da testa della classifica.