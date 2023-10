Pioli aspetta Bennacer e prepara la mediana “ideale”: come giocherà il Milan da gennaio, quando l’algerino tornerà a disposizione

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, a partire da gennaio il Milan potrà riabbracciare finalmente Ismael Bennacer, assente per infortunio ormai da diversi mesi.

Pioli intanto studia il centrocampo ideale, quello che avrebbe voluto schierare da inizio stagione e che ovviamente include anche Bennacer: da gennaio in poi insieme alle due mezzali Loftus-Cheek e Reijnders giocherà proprio l’algerino.