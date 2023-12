Pioli alza bandiera bianca? Con questa frase ha fatto infuriare la proprietà rossonera. Le ultime sul tecnico

Dopo il pareggio contro la Salernitana, l’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa. Nelle sue parole, una frase in specifico non è stata per nulla apprezzata dalla proprietà. Come riporta La Gazzetta dello Sport, con queste parole sembrerebbe che il tecnico rossonero abbia alzato bandiera bianca davanti ai mille imprevisti.

PAROLE – «Sono preoccupato anche perché dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e la magia».