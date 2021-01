Pioli: «Acquisti? Se ci saranno opportunità qualche innesto lo faremo»

Conferenza Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Juventus, match in programma mercoledì sera a San Siro

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della partita Milan-Juventus che si giocherà domani.

Alla specifica domanda su possibili nuovi acquisti da parte della società, Pioli ha risposto così: «La società è qui presente tutti i giorni, i nostri confronti sono continui. Il mercato è cominciato e la società sa che se ci sarà l’opportunità di fare qualche innesto si farà. Non abbiamo messo nessuno sul mercato: Conti è un giocatore affidabile, in questo momento le gerarchie sono un po’ cambiate ma ho dimostrato come queste possono nuovamente cambiare di volta in volta».