Pioli a Sky: «Tonali e Kjaer in panchina? Non ho scelto pensando al Porto»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima dell’inizio della partita tra Milan e Verona, Stefano Pioli ha commentato le scelte di formazione. Ecco el parole del tecnico.

VERONA – «Questa è una partita che ci riserverà difficoltà, il Verona è un avversario che sta bene, anche noi però stiamo bene e vogliamo giocare la partita con le nostre qualità e sfruttando le nostre caratteristiche».

FORMAZIONE – «Si guarda a stasera e non a qello che viene dopo, ho scelto la formazione per quello che ho visto in allenamento, scegliendo la squadra migliore. Dobbiamo sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore per avere una squadra equilibrata, giocando con energia e qualità».