Pioli a MilanTV: «Vittoria pesante. Kessiè giudicato per altre vicende»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel post partita del match contro l’Atalanta.

SULLA GARA – «Sapevamo che era complicata. La gara è andata come l’avevamo preparata, faccio i complimenti ai miei giocatori, soprattutto quelli offensivi per sacrificio e qualità. Grande soddisfazione, è una vittoria pesante contro un avversario forte. Contro l’Atalanta non avevamo mai giocato così bene, i nostri valori stanno crescendo.»

SU KESSIÈ – «Credo che le sue prestazioni siano giudicate per le vicende contrattuali. A me queste vicende non confondono, so il valore di Franck. Lui fino ad oggi non aveva buone condizioni, ma è forte e ci facciamo affidamento. Quest’anno c’è grande competitività.»

SUL FINALE – «Mi è dispiaciuto anche a me, ma alla fine è andata bene. Chi di dovere andrà a vedere queste situazioni.»

SU TONALI – «Deve crescere tanto, ha dei mezzi tecnici e fisici incredibili. Ha 21 ed un mondo davanti a sè, deve continuare a lavorare così. Tutti devono avere la voglia di migliorare e mettere da parte egoismi individuali. Solo così si cresce e si diventa ancora più forti.»