Pioli a MilanTV: «Questi ragazzi mi emozionano. L'esultanza...»

Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di MilanTV dopo la vittoria della sua squadra contro l’Atletico Madrid. Le dichiarazioni del tecnico rossonero.

ESULTANZA – «La cosa più importante è che abbiamo vissuto questa gara con un’intensità mentale giusta, è giusto gioire per una vittoria su un campo difficile per le italiane. È una grande soddisfazione, ma dobbiamo avere grande equilibrio e non esaltarci troppo. Con le giuste attenzioni ed idee siamo una squadra forte.»

SULLA PARTITA – «È stata la vittoria del Milan, abbiamo dimostrato grande personalità. Stasera abbiamo dominato la partita, anche se gli avversari erano di alto livello. La cosa importante è provare ad essere coraggiosi, noi lo siamo stati e siamo stati premiati.»

ABBRACCIO CON MALDINI – «Viviamo con grande passione la nostra esperienza, siamo insieme tutti i giorni e sappiamo quanto lavoriamo per mantenere alto il livello del club. Oggi è stato bellissimo tutto, anche i nostri tifosi che erano tanti e si sono fatti sentire.»

SULLA SUA SQUADRA – «So quanto possono dare, mi hanno emozionato stasera. Affrontare questa partita con questo piglio è una soddisfazione. Stanno crescendo.»

CRESCITA COME ALLENATORE – «Pioli sta crescendo insieme ai suoi giocatori. Mettiamo in campo tutte le idee possibili, il mio è una dare per avere. Queste esperienze ci miglioreranno tutti.»

SUI MIGLIORAMENTI DA FARE – «Ci sono degli step in più da fare. Abbiamo le capacità per gestire meglio la pressione avversaria, a volte manca movimento senza palla sul pressing. Chiaro che dobbiamo lavorare meglio su queste situazioni. Stasera abbiamo toccato un livello di prestazione molto alto, ma ci sono ancora tanti step da superare e si devono superare per vincere.»