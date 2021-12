Pioli a MilanTV: «La nostra motivazione è fare il meglio possibile»

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV in vista del match di domani contro il Liverpool

SULLE GARE DI CHAMPIONS – «Affrontare questo tipo di sfide ti riempie di conoscenze, emozioni ed atteggiamenti in termini di preparazione ed attenzione. Queste gare ci hanno fatto capire come si vivono e come si interpretano.»

SU DOMANI – «Abbiamo una sola possibilità: cercare di fare il meglio possibile e battere una delle squadre più forti del mondo. Questa è la nostra motivazione, non ci sarà un’altra occasione. Abbiamo voluto a tutti i costi questa partita vincendo una grande gara a Madrid, volevamo ripartecipare alla Champions ed ora siamo concentrati su quello che possiamo controllare, ovvero la nostra prestazione.»

SUI TIFOSI – «Non saremo solo in 11 in campo, lo abbiamo provato al debutto contro l’Atletico e sarà così anche domani. I tifosi hanno dimostrato di sostenerci anche nei momenti difficili, questo è un bellissimo segnale perchè vedono in noi gente che lotta. Se il Liverpool gioca in un certo modo ad Anfield, anche noi possiamo giocare più forti.»