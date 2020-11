Pioli a L’Equipe: «L’obiettivo è far tornare il Milan ai fasti di un tempo»

Intervistato da L’Equipe, Stefano Pioli ha così parlato delle possibilità da Scudetto del suo Milan che questa sera affronterà il Lille

Intervistato da L’Equipe, Stefano Pioli ha così parlato delle possibilità da Scudetto del suo Milan: «Se fossimo alla 32esima giornata in questa posizione direi di sì, invece mancano ancora tante partite e non dobbiamo deconcentrarci dal nostro obiettivo, che è quello di tornare in Champions».

AMBIZIONE – «Il progetto della proprietà è chiaro: non si guarda più al passato ma al presente e al futuro. Sono stati presi calciatori giovani e forti, l’obiettivo e fargli capire cos’è il Milan per riportare la squadra in alto, ai fasti di un tempo».

SUL LILLE – «Conosco bene le squadre di Galtier, quindi anche il Lille. L’ho affrontato in Europa League nel 2015-16 quando io allenavo la Lazio e lui il Saint-Étienne. Le sue squadre sono sempre ben messe in campo e sanno fare bene le due fasi. Là davanti hanno elementi di qualità, quindi dobbiamo stare attenti».