Pioli a Lecce con i titolari: recuperato anche Origi

La sfida contro il Lecce è già cruciale per la stagione del Milan e Pioli schiererà tutti i titolari: ecco i dettagli

La sfida contro il Lecce, alla vigilia del derby di Supercoppa, è già cruciale per l’economia della stagione del Milan di Pioli.

Come riporta il Corriere dello Sport, Stefano Pioli schiererà tutti i titolarissimi a Lecce, fatta eccezione per Tonali che è squalificato. Inoltre, anche Divock Origi e Simon Kjaer, che si sono allenati in gruppo, dovrebbero tornare a disposizione per il match contro i giallorossi.