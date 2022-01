Pioli a Dazn: «Serata importante da replicare. Kalulu? Non mi sorprende»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Roma, match valido per la ventesima giornata di campionato. Ecco le sue parole:

SULLA PARTITA – «Avevamo bisogno di rifiatare e lavorare con la giusta intensità. È un periodo particolare, possono succedere imprevisti. Vedere la squadra con idee chiare è un bellissimo segnale.»

RIENTRI – «Leao e Rebic sono giocatori che hanno grandi caratteristiche, tutta la squadra oggi ha giocato bene. Abbiamo coperto bene il campo dando tante soluzioni. Da sempre le qualità singole fanno la differenza e stiamo recuperando questi tipi di giocatori.»

SULLA ROSA – «Lavoriamo tanto, io ed il club che ci è vicino. È un piacere allenare questi ragazzi, vogliono crescere ed imparare. Adesso è giusto essere soddisfatti, ma dobbiamo concentrarci subito perchè tra 2 giorni c’è una gara importante»

KALULU – «La sua posizione secondo me è in una difesa a tre, ma è un ragazzo che ha una grande personalità in campo. Può sbagliare qualcosa ma ci passa sopra, si muove bene ed è veloce. È un giocatore forte, non mi sorprende più. Ha lavorato tanto, si applica. Sono contento per lui e per Gabbia contro avversari di tutto rispetto.»

SULL’IMPORTANZA DI QUESTA PARTITA – «Sono serate importanti se sapremo replicarle. Sono tre punti importanti, ma la continuità in questo campionato fa la differenza. Il nostro obiettivo è migliorare l’anno scorso. Dobbiamo continuare così.»

SUL CENTROCAMPO – «Studiando i nostri avversari abbiamo scelto di giocare con Tonali basso e Diaz con Krunic ai lati. Hanno funzionato tante cose, siamo stati pericolosi e creato buone situazioni.»

SU TONALI – «Ha fatto una partita strepitosa, non so quanti 2000 siano a quel livello. Ha fatto un lavoro fantastico, sta crescendo e deve continuare così. Ha tanti margini di crescita.»