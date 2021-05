Pioli a Bergamo punta sui tre leader (senza Ibra): ecco chi sono

Pioli a Bergamo contro l’Atalanta punterà sui tre leader del suo Milan. Davanti alla Dea non ci sarà margine d’errore

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli a Bergamo per la gara più importante della stagione contro l’Atalanta si affiderà al proprio gruppo di fedelissimi: Simon Kjaer, Frank Kessie e Theo Hernandez, i veri leader – in assenza di Ibrahimovic – dello spogliatoio rossonero.

Il match point fallito a San Siro contro il Cagliari ha aumentato le aspettative rossonere intorno alla gara di domenica al Gewiss stadium, dove non ci sarà margine d’errore. A garantire alta la concentrazione sarà proprio Kjaer che, insieme a Donnarumma, sono i veri artefici dei recenti 4 clean sheet consecutivi ottenuti in campionato. A centrocampo occorrerà invece forza e dinamismo, due caratteristiche proprie di Frank Kessié tra i giocatori di movimento più utilizzati dal tecnico parmigiano con 36 presenze. La variabile in attacco sarà invece Theo Hernandez, il terzino ha voglia di dimostrare a Deschamps di non meritarsi l’esclusione da Euro 2020 e contro l’Atalanta scenderà in campo sicuramente con l’approccio giusto.