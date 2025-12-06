Pinamonti si ferma, problemi in Sassuolo Fiorentina: cosa filtra verso la gara con il Milan

Pinamonti si ferma per infortunio durante Sassuolo Fiorentina: in dubbio per la gara con il Milan, si attendono novità nelle prossime ore

Cresce la preoccupazione in casa Sassuolo per le condizioni fisiche del suo centravanti titolare, Andrea Pinamonti. Nel corso del match di campionato in corso contro la Fiorentina, l’attaccante ha dovuto abbandonare il campo al 55′ minuto, a causa di un infortunio che potrebbe rivelarsi più serio del previsto.

Il giocatore ha subito una violenta botta alla caviglia che lo ha costretto a chiedere immediatamente il cambio, lasciando il terreno di gioco zoppicante e visibilmente dolorante. L’uscita anticipata del bomber dal campo rappresenta una grave tegola per il Sassuolo, già impegnato in una sfida di alta intensità.

Incognita per Milan-Sassuolo di Domenica Prossima

La tempistica dell’infortunio è particolarmente infelice, in quanto Pinamonti sarà adesso da valutare in vista del prossimo impegno di campionato. I neroverdi, infatti, affronteranno il Milan domenica prossima in una trasferta cruciale che si preannuncia ardua.

L’assenza del centravanti, noto per la sua potenza fisica e l’abilità nel finalizzare l’azione in area di rigore, rappresenterebbe una perdita pesante per la squadra. Pinamonti è un punto di riferimento fondamentale per la manovra offensiva del Sassuolo, capace di fare reparto da solo e aprire spazi preziosi per gli inserimenti dei trequartisti.

Nelle prossime ore, l’attaccante sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per determinare l’entità esatta dell’infortunio alla caviglia. Fino all’esito degli accertamenti, la sua presenza a San Siro contro il Diavolo rimane in forte dubbio.

Il Milan di Allegri Monitora la Situazione

L’emergenza in casa Sassuolo non passa inosservata a Milano. Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico dei rossoneri, segue attentamente l’evolversi della situazione. Affrontare un Sassuolo privo del suo centravanti più prolifico rappresenterebbe un piccolo vantaggio per il club meneghino, che punterà a ottenere i tre punti per consolidare la propria posizione in classifica.

Allegri, pragmatico come sempre, preparerà la partita basandosi sulla massima forza degli avversari, ma è innegabile che l’eventuale assenza di Pinamonti semplificherebbe il lavoro per la retroguardia del Milan.

L’attenzione è ora tutta concentrata sull’infermeria del Sassuolo: i tempi di recupero per la botta alla caviglia saranno decisivi per capire se l’attaccante riuscirà a far parte della spedizione che affronterà i rossoneri domenica prossima.